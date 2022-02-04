Хэйни: «Есть огромная вероятность, что наш бой с Камбососом состоится»
Хэйни: «Камбосос не хочет драться со мной»
Американец уверен, что австралиец в следующем бою встретится с Ломаченко
07:10
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com
Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в интервью FightHype.com признался, что не рассчитывает на организацию объединительного поединка с абсолютным чемпионом дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) из-за пассивности команды австралийца.
«Мы даем им все, что они хотят. Мы прилетим в Австралию, привьемся, и это еще не полный список... Думаю, все из-за того, что они не хотят драться. Да, они заявили об обратном, но на деле… происходит нечто другое. Если он не подерется со мной, то встретится с Ломой, я считаю.
Нет, я не был шокирован результату его боя с Теофимо. Я говорил, говорил еще до поединка, что Теофимо не выглядит нормально. Он не был сосредоточен».
Джордж Камбосос подтвердил, что в своем следующем поединке встретится либо с Девином Хэйни, либо с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
Комментарии 2
4 февраля Американец уверен, что австралиец в следующем бою встретится с Ломаченко
Я знал, что определяться с боем Камбосос будет муторно. Но чтобы такая санта-барбара? В идеале Хейни сейчас отходит в сторону, и проводит бой с победителем Камбосос Ломаченко. Потому что нет никаких предпосылок, что в случае победы, и уже будучи абсолютом, Хэйни вообще захочет разговаривать с Ломой о бое. Надо всеми силами Аруму добиться боя с Камбой иначе мечты могут улетучиться