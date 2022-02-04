Хэйни: «Камбосос не хочет драться со мной»

Американец уверен, что австралиец в следующем бою встретится с Ломаченко

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в интервью FightHype.com признался, что не рассчитывает на организацию объединительного поединка с абсолютным чемпионом дивизиона Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) из-за пассивности команды австралийца.

«Мы даем им все, что они хотят. Мы прилетим в Австралию, привьемся, и это еще не полный список... Думаю, все из-за того, что они не хотят драться. Да, они заявили об обратном, но на деле… происходит нечто другое. Если он не подерется со мной, то встретится с Ломой, я считаю. Нет, я не был шокирован результату его боя с Теофимо. Я говорил, говорил еще до поединка, что Теофимо не выглядит нормально. Он не был сосредоточен».

Джордж Камбосос подтвердил, что в своем следующем поединке встретится либо с Девином Хэйни, либо с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).