Хэйни: «Кроуфорд показал, почему находится на вершине»

Чемпион легкого веса прокомментировал недавний поединок

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион WBC в легком весе (до 61.2 кг), непобежденный американец Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com поделился своим мнением о поединке между полусредневесами и соотечественниками Теренсом Кроуфордом (38-0-0, 29 KO) и Шоном Портером (31-4-1, 17 KO).

«Кроуфорд показал, почему находится на вершине уже так долго. У него семь досрочных побед подряд. Он выходит на ринг и вносит коррективы. Да, у Шона были свои успехи в начале, однако Кроуфорд перестроился и сделал свою работу. Он начал разбивать ему корпус, а затем сбил с ритма и попал».

Шон Портер уходит из бокса на своих условиях.