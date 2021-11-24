Шон Портер уходит из бокса на своих условиях
Хэйни: «Кроуфорд показал, почему находится на вершине»
Чемпион легкого веса прокомментировал недавний поединок
24 ноября 19:20
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в легком весе (до 61.2 кг), непобежденный американец Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com поделился своим мнением о поединке между полусредневесами и соотечественниками Теренсом Кроуфордом (38-0-0, 29 KO) и Шоном Портером (31-4-1, 17 KO).
«Кроуфорд показал, почему находится на вершине уже так долго. У него семь досрочных побед подряд. Он выходит на ринг и вносит коррективы.
Да, у Шона были свои успехи в начале, однако Кроуфорд перестроился и сделал свою работу. Он начал разбивать ему корпус, а затем сбил с ритма и попал».
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