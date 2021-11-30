Хэйни: «Рано или поздно вы можете увидеть меня в первом полусреднем весе»
Хэйни: «На бумаге бой с Диасом – это мое самое сложное испытание»
Чемпион WBC – о предстоящей защите титула в Лас-Вегасе
16:32
Девин Хэйни / Фото - TwitterЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) с уверенностью заявил, что предстоящий поединок против Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО), который состоится 5 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), станет самым сложным в его карьере.
Цитирует Хэйни boxingnews24.com.
«Я знаю, что после боя с Джозефом Диасом я получу то, что мне положено. Я заслужу уважение, потому что он достойный соперник с отличным резюме. На бумаге это моя самая сложная проверка. Я чувствую, что мир отдаст мне должное после этого поединка».
«Диас молод, он находится на пике и возвращается в ринг после своей самой громкой победы в бою против Хавьера Фортуны. Этот поединок многое значит, поэтому мне кажется, что на бумаге это мое самое сложное испытание».
«Диас может говорить все что угодно, у него есть право на собственное мнение. Все они утверждают, что будут оказывать на меня давление, однако 4 декабря я покажу ему обратное».
Хэйни свой крайний бой провел 29 мая, выиграв решением судей у Хорхе Линареса. Диас в 2021-м году провел два поединка. Сначала он свел вничью схватку с Савкатжоном Рахимовым и выиграл у Хавьера Фортуны.
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