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Тема дняТри исторических вида спорта хотят убрать из Олимпиады, среди них и бокс. Какова ситуация, насколько все критично?
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Хэйни надеется побороться за звание чемпиона мира по версии WBC

Американец намерен добиться звания обязательного претендента на пояс
Бокс Профессиональный бокс
19:50
Хэйни надеется побороться за звание чемпиона мира по версии WBC
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Американский легковес Девин Хэйни (27-0, 15 КО) серьезно настроен впервые в карьере побороться за звание чемпиона мира.

После того как глава WBC Маурисио Сулейман в очередной раз указал общественности на то, что титул франчайзингового чемпиона мира обладает гораздо более высоким статусом, нежели звание обычного чемпиона, Хэйни принял решение во что бы то ни стало добиться звания обязательного претендента на чемпионский пояс.

«Маурисио, если мой пояс является второстепенным, то сделай меня претендентом на реальный».

Девин Хэйни намерен стать следующим оппонентом абсолютного чемпиона в своем дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

Рене Тер Велде
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