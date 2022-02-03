Хирн: «Думаю, что бой Хэйни с Камбососом может состояться в мае»
Хэйни: «Нам с Камбососом нужно определить настоящего «абсолюта». О Ломе говорят, чтобы заработать побольше»
Чемпион WBC не видит альтернатив для австралийца
12:51
Фото: Matchroom
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в интервью FightHype.com высказался о потенциальном поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):
Убеждать в этом бое нужно Камбососа. В конце концов, мы готовы устроить этот бой, как и говорили об этом ранее. Нужно определить настоящего абсолютного чемпиона дивизиона. Нужно развеять это недопонимание с поясами WBC.
Это бой, который имеет наибольший смысл. Так его еще и проще всего организовать. Больше никаких вопросов о реальном поясе WBC. Разговоры о Ломаченко или Райане Гарсии… Они пытаются заработать настолько много, насколько возможно. Добавить еще несколько игроков в этот пазл, чтобы максимизировать прибыль. У этого парня такие цифры, тот предлагает столько-то.
Промоутер Хэйни назвал приблизительные сроки поединка.
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