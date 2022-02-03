Хэйни: «Нам с Камбососом нужно определить настоящего «абсолюта». О Ломе говорят, чтобы заработать побольше»

Фото: Matchroom

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в интервью FightHype.com высказался о потенциальном поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO):



Это бой, который имеет наибольший смысл. Так его еще и проще всего организовать. Больше никаких вопросов о реальном поясе WBC. Разговоры о Ломаченко или Райане Гарсии… Они пытаются заработать настолько много, насколько возможно. Добавить еще несколько игроков в этот пазл, чтобы максимизировать прибыль. У этого парня такие цифры, тот предлагает столько-то.