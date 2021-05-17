Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Хэйни намерен выйти в ринг с Лопесом в случае триумфа над Линаресом
Чемпион WBC хочет объединить пояса
17 мая 14:28
Девин Хэйни / Фото - boxingsceneЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе, американец Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО), завершающий подготовительный процесс к бою с экс-обладателем титулов в трех весовых категориях, венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО), не против задержаться в дивизионе ради поединка с абсолютным чемпионом мира Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Об этом в интервью boxingnews24.com сообщил отец и экс-тренер боксера Билл Хэйни.
«Дэвин хочет объединить пояса, поэтому мы хотим посмотреть, что Теофимо покажет против Камбососа. Надеемся, он не перейдет в 140 фунтов. Мы хотим, чтобы этот бой стал следующим, хотя, конечно же, не стоит забывать о 29-ом мая. До сих пор неясно, что он собирается делать после боя с Камбососом. Конечно, я поставлю на Теофимо, но я считаю, что Камбосос сможет привнести свою игру и сделать поединок интересным».
Напомним, поединок Хэйни – Линарес состоится 29 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за поединком можно будет на сайте XSPORT в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.