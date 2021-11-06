Хирн: «Пусть Теофимо разберется с Камбососом, а после я займусь организацией его боя с Хэйни»
Хэйни: «Не могу дождаться, чтобы показать Диасу, что он может быть претендентом, но пришло время платить по счетам»
Чемпион WBC – о предстоящем поединке в Лас-Вегасе
10:58
Девин Хэйни / Фото - Boxing SceneЧемпион мира по версии WBC в легком дивизионе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) поделился ожиданиями от боя против обладателя временного титула WBC в этом весе Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО).
Цитирует Хэйни Bad Left Hook.
«Уже давно готовлюсь к этому бою. Благодарен, что наконец-то организовали его. Не могу дождаться, чтобы показать Диасу, что он может быть претендентом, но пришло время платить по счетам. Если его единственная роль – быть догоняющим, что ж, я видел таких много в своей карьере. Так что если его план А – попытаться догнать меня, это будет длинная ночь».
Напомним, поединок Хэйни – Диас состоится 4 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.