Хэйни – о возможном поединке с Ломаченко: «Плохо, что он возвращается после поражения»

Американский боксер не против разделить ринг с украинцем после боя с Линаресом

Девин Хэйни / фото - gstatic.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни заверил, что готов подраться с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко, с которым он недавно устроил перепалку в социальных сетях.

Несмотря на то, что следующим соперником американца, скорее всего, станет Хорхе Линарес, он сообщил в интервью ютуб-каналу FightHype.com., что не против разделить ринг с украинцем после этого поединка.

«Я рад, что Ломаченко наконец-то меня признал и проявил интерес к организации нашего боя. Фигово, что он возвращается после поражения. Я бы лучше подрался с ним, когда он был на вершине. Тем не менее, наш бой с Ломой по-прежнему был бы большим, и я приветствую этот поединок. Конечно, я могу подраться с ним после боя с Линаресом. Мы никого не сбрасываем со счетов, будь то Хавьер Фортуна, Лома, Райан Гарсия, Теофимо Лопес или Джервонта Дэвис. Это не имеет значения, я хочу драться с лучшими бойцами. Я желаю продолжить подъем на вершину, побеждая их».

Промоутер Эдди Хирн заявил, что они не предлагали никаких сумм Василию Ломаченко за поединок с Девином Хэйни.