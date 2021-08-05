Хэйни обратился к экс-чемпиону IBF: «Не используй меня для войны с Ломаченко»

Чемпион WBC хочет, чтобы ганец определился

Девин Хэйни / Фото: twitter.com/Realdevinhaney:

Обладатель пояса WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) обратился в своем Twitter к экс-чемпиону IBF Ричард Комми (30-3, 27 KO). Ганец бросил вызов американцу, хотя параллельно пытается со своей командой организовать поединок с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).



Твоя проблема в том, что ты пытаешься использовать меня, чтобы начать войну ставок между мной и Ломой! Ты говорил о желание драться. Так где же вся эта энергия?

Напомним, что Лома возглавил рейтинг еще одной организации.