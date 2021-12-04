Тренер Хэйни: «Лопесу нужно взять перерыв»
Хэйни оказался тяжелее Диаса накануне поединка
Бой состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе
07:20
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com
В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершилась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии WBC в легком весе Девином Хэйни (26-0, 15KO) и обладателем временного титула Джозефом Диасом (32-1-1, 15KO).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Девин Хэйни: 135 фунтов (61,2 кг) - Джозеф Диас: 134.4 фунта (60,8 кг)
Девин Хэйни и Джозеф Диас провели финальную дуэль взглядов.
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