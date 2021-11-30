Хэйни показал актуальную форму перед поединком с Диасом

Американец завершил подготовку к бою со своим соотечественником

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (26-0-0, 15 KO) завершил подготовку к поединку со своим соотечественником Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO), который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Не чувствую себя хорошо, если не уверен в том, что отдал все силы на подготовке».

Девин Хэйни считает предстоящий поединок против Джозефа Диаса самым сложным в своей карьере.