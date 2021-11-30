Хэйни: «На бумаге бой с Диасом – это мое самое сложное испытание»
Хэйни показал актуальную форму перед поединком с Диасом
Американец завершил подготовку к бою со своим соотечественником
19:20
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (26-0-0, 15 KO) завершил подготовку к поединку со своим соотечественником Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO), который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Не чувствую себя хорошо, если не уверен в том, что отдал все силы на подготовке».
Девин Хэйни считает предстоящий поединок против Джозефа Диаса самым сложным в своей карьере.