Кроуфорд уйдет из Top Rank после боя с Портером
Хэйни: «Портер сможет доставить Кроуфорду проблемы»
Но чемпион WBC ставит на Теренса
12:59
Девин Хэйни / фото - Getty Images
Чемпион WBO в полусреднем весе и член рейтинга «pound-for-pound» американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) 20-го ноября в Лас-Вегасе подерется 20-го ноября в Лас-Вегасе с соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 KO).
Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) дал прогноз на этот бой. Цитирует Хэйни портал BoxingScene.
«Это отличный поединок, что уж там говорить. Мне нравятся оба парня, и это тот случай, когда стили делают бои. Портер без каких-либо проблем сможет доставить Кроуфорду неприятности.
Но Кроуфорд – зверь. И он победит. Однако, несмотря на это, вам все равно нельзя сбрасывать со счетов Шона Портера».
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