Хэйни: «Рано или поздно вы можете увидеть меня в первом полусреднем весе»

Американец высказался о переходе в другой дивизион

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) заявил, что уже в следующем году готов подняться в первый полусредний дивизион, если не сможет договориться о поединке с кем-то из звездных легковесов.

Хэйни цитирует ресурс boxingnews24.com:

«С каждым днем я становлюсь крупнее и сильнее, мое тело матереет. Так что рано или поздно вы можете увидеть меня в первом полусреднем весе. Вполне вероятно, что это произойдет в следующем году. Я чувствую, что мой промоутер Эдди Хирн не влияет на выбор моих соперников. Мы готовы работать со всеми, чтобы устроить большие бои. Мы согласны сотрудничать с любой телевизионной сетью, чтобы организовать крупные поединки. Мне кажется, что Хирн никак не препятствует организации больших боев. Как по мне, мои навыки создают проблемы мощным панчерам. Непросто выполнить свой план на бой, когда ты дерешься с бойцом вроде меня или Деметриуса Андраде. Если я не заполучу крупные бои в легком весе, то легко поднимусь в первый полусредний и начну кампанию там».

5 декабря в Лас-Вегасе состоится поединок чемпиона WBC в легком весе украинца Девина Хэйни и Джозефа Диаса (32-1-1, 15 КО). Онлайн трансляция доступна на нашем сайте.