Портер: «Я – единственный в своем роде боксер, который сможет победить Кроуфорда»
Хэйни сделал прогноз на бой Портер – Кроуфорд
Чемпион легкого веса считает, что Шон доставит Теренсу проблем
17:18
Девин Хэйни / Фото: Twitter Хэйни
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) в интервью на Youtube канале Fighthype.com поделился мнением о предстоящем поединке обладателя титула WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) и Шона Портера (31-3-1, 17 KO):
Думаю, это хороший бой. Мне нравится и Кроуфорд, и Портер. Думаю, стили делают бои. Из-за того, как Шон ведет себя в ринге, он может с легкостью доставить Теренсу проблем. Но, я думаю, что Кроуфорд прямо сейчас – зверь. Считаю, что он выйдет из ринга победителем. Но нельзя расслабляться с Портером.
Портер уверен в своей победе.
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