Хэйни: «У Камбососа нет ничего, чтобы победить меня, и я покажу это»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 KO) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (20-0, 10 KО).

Хэйни цитирует портал boxing247.com:

Возможно, Камбосос действительно быстр, но на мешке это легко демонстрировать. Совсем другое дело, когда он окажется в ринге с Девином Хэйни. Любой может быть быстрым, когда тебе тренер говорит делать определенные комбинации или когда груша находится перед тобой и не может ответить. Во время боя все совсем по-другому. Так что меня не волнует, насколько он быстр. Если у вас хороший тайминг, вы можете нейтрализовать эту скорость.

Камбосос хитрый. Он не просто так держит опущенной переднюю руку, но я готов к этому. Могу сказать, что каждый бой не будет идти по вашему плану. Вы должны быть готовы, внести коррективы по ходу поединка. Я могу прийти туда со своим планом, но он не сработает. Я готов перестроиться и найти способ победить».