Хэйни вызвал на бой Де Ла Хойю

Девин разочарован тем, что Гарсия и Диас игнорируют его





Девин Хэйни / Фото: Sky Sports

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в Twitter в шутку вызвал на бой экс-чемпиона мира в шести весовых категориях и промоутера Оскара Де Ла Хойю.



По словам Хэйни, он пошел на такой шаг из-за того, что боксеры Да Ла Хойи Райан Гарсия и Джозеф Диас игнорируют бой с ним.

«Если твои бойцы слились, а тебе есть, что обо мне сказать… Как насчет боя?»

Напомним, ранее планировалось организовать поединок Хэйни и Роландо Ромеро.