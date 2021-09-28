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Хэйни вызвал на бой Де Ла Хойю
Девин разочарован тем, что Гарсия и Диас игнорируют его
28 сентября 07:48
Девин Хэйни / Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в Twitter в шутку вызвал на бой экс-чемпиона мира в шести весовых категориях и промоутера Оскара Де Ла Хойю.
По словам Хэйни, он пошел на такой шаг из-за того, что боксеры Да Ла Хойи Райан Гарсия и Джозеф Диас игнорируют бой с ним.
«Если твои бойцы слились, а тебе есть, что обо мне сказать… Как насчет боя?»
Напомним, ранее планировалось организовать поединок Хэйни и Роландо Ромеро.