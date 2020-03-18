Хэйни: «Я допустил ошибку в бою с Гамбоа и не повторю ее с Линаресом»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (25-0-0, 15 KO), продолжая рассуждать о потенциальном поединке с венесуэльским экс-чемпионом в трех весовых категориях Хорхе Линаресом (47-5-0, 28 KO), объяснил причины своего не лучшего последнего выступления.

Хэйни цитирует портал boxingscene.com:

Хорхе Линарес – отличный боец, и он делил ринг с лучшими, однако его нокаутировали уже не менее пяти раз. Все его поражения были досрочными. Да, он никогда не проигрывал на своих ногах, однако я не сомневаюсь, что на этот раз он сделает все возможное для этого».