Хэйни: «Я думаю, что Альварес мог бы выиграть Усика»
Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в интервью Behind The Gloves прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) о готовности подраться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 KO).
«Необходимо уважать Канело, он настоящий чемпион. Он хочет испытать свои навыки. В каком весе начинал Канело? В первом среднем? Думаю, он завоевал свой первый титул в первом среднем дивизионе. Так что нужно похвалить такого парня, как он. Канело – настоящий олдскульный боец. Я не испытываю к нему ничего, кроме уважения, особенно если бой с Усиком состоится.
Я думаю, что у Канело были бы шансы на победу. Я искренне верю, что навыки приносят дивиденды. Габариты не особо важны, только моментами. Это отличный бой, потому что Усик очень мастеровитый боксер, Канело чертовски мастеровитый.
Я не сказал, что Альварес победил бы. Я говорю, что он мог бы выиграть. Но я бы не поставил на это свой дом. Это был бы хороший бой. Я бы посмотрел его».
Сауль Альварес рассказал про возможный бой с Александром Усиком.
Комментарии 0