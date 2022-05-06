Хэйни: «Я думаю, что Альварес мог бы выиграть Усика»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) в интервью Behind The Gloves прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) о готовности подраться с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Я думаю, что у Канело были бы шансы на победу. Я искренне верю, что навыки приносят дивиденды. Габариты не особо важны, только моментами. Это отличный бой, потому что Усик очень мастеровитый боксер, Канело чертовски мастеровитый.

Я не сказал, что Альварес победил бы. Я говорю, что он мог бы выиграть. Но я бы не поставил на это свой дом. Это был бы хороший бой. Я бы посмотрел его».