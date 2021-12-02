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Хэйни: «Я говорил, что Лопес фальшивка, а Камбосос разоблачил его»

Девин объяснил, почему Теофимо отказывался от боя с ним

Бокс Профессиональный бокс
08:00
Хэйни: «Я говорил, что Лопес фальшивка, а Камбосос разоблачил его»
Девин Хэйни / Фото: DAZN

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни высказался о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

«Если вы изучите мои интервью перед боем, то я говорил, что он смотрит куда-то не туда. Казалось, что Лопес не был сосредоточен на поединке. Перед боем он называл мое имя даже чаще, чем имя Камбососа. Это дало о себе знать во время поединка, и в конечном итоге результат получился таким, каким он есть. Что здесь уже поделаешь? Это бокс, здесь никого нельзя недооценивать. Когда ты не воспринимаешь соперника всерьез, то происходит вот такое.

Я говорил, что Лопес фальшивка, потому что он пытался всех запугать, делал вид, что люди его боятся, поскольку он большой и крутой мастер нокаутов. Но Камбосос разоблачил Лопеса, показал, что он не тот, кем его все считали. Теофимо это знал, поэтому не спешил драться со мной».

Напомним, ранее Камбосос заявил, что победил благодаря тому, что вывел Лопеса из психологического равновесия задолго до боя.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Джордж Камбосос Теофимо Лопес Девин Хэйни

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