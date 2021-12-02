Хэйни: «Я говорил, что Лопес фальшивка, а Камбосос разоблачил его»

Девин Хэйни / Фото: DAZN

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни высказался о поражении Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



Я говорил, что Лопес фальшивка, потому что он пытался всех запугать, делал вид, что люди его боятся, поскольку он большой и крутой мастер нокаутов. Но Камбосос разоблачил Лопеса, показал, что он не тот, кем его все считали. Теофимо это знал, поэтому не спешил драться со мной».