Хэйни: «Я ожидаю брутальный поединок, Линарес полон опасностей»

Девин Хэйни / Фото: Ed Mulholland/Matchroom Boxing

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 18 KO) поделился мыслями о предстоящем поединке с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Хорхе Линаресом (47-5, 29 KO). Напомним, что за 14 дней до поединка Линарес перевесил Хэйни.



Слова Девина приводит boxingscene.com:

Хорхе полон опасностей. Скорость, мощь, боксерский IQ, опыт схваток против лучших из лучших... Думаю, что он именно тот соперник, который заставит меня выложиться по максимуму и вывести на следующий, элитный уровень. Люди считают, что он будет успешен в ринге, некоторые даже говорят, что он выиграет бой, – и вот почему мое выступление покажет, что я один из лучших, если не самый лучший в мире.

Каждый день мы с моим отцом все больше и больше понимали друг друга. Эта подготовка прошла великолепно, и мы оба готовы продемонстрировать, над чем все это время работали. Ко мне невозможно подготовиться, поскольку соперники никогда не будут знать, в каком именно стиле я буду драться. Я усвоил кучу разных стилей, плюс способен на ходу вносить коррективы, и именно в этом разница между мной и другими бойцами.