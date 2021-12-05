Хэйни: «В бою с Диасом я был в полном порядке»
Хэйни: «Я потряс Диаса несколько раз по ходу боя, однако люди забывают, что мне всего 23 года»
Американец объяснил, почему не смог нокаутировать соотечественника
22:25
Фото: boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (27-0-0, 15 KO) в интервью SecondsOut объяснил, почему не смог нокаутировать своего соотечественника Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO), несмотря на громкие предматчевые обещания.
«Это правда, лучший способ победить – это нокаут. И я потряс его несколько раз по ходу боя, однако люди забывают, что мне всего 23 года, и это уже третий чемпион мира в моей карьере.
Опять же, «Джо-Джо» Диас не терял свой пояс в 130 фунтах, он не сделал вес. И он вышел на меня после своей крупнейшей победы над Хавьером Фортуной, которого он бил на протяжении всего поединка. Он опытный боец, и я рад, что заполучил победу».
Девин Хэйни признался, что его Джозеф Диас так и не смог нанести ему ощутимый урон.
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