Хэйни: «Я потряс Диаса несколько раз по ходу боя, однако люди забывают, что мне всего 23 года»

Американец объяснил, почему не смог нокаутировать соотечественника

Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61.2 кг), американец Девин Хэйни (27-0-0, 15 KO) в интервью SecondsOut объяснил, почему не смог нокаутировать своего соотечественника Джозефа Диаса (32-2-1, 15 KO), несмотря на громкие предматчевые обещания.

«Это правда, лучший способ победить – это нокаут. И я потряс его несколько раз по ходу боя, однако люди забывают, что мне всего 23 года, и это уже третий чемпион мира в моей карьере. Опять же, «Джо-Джо» Диас не терял свой пояс в 130 фунтах, он не сделал вес. И он вышел на меня после своей крупнейшей победы над Хавьером Фортуной, которого он бил на протяжении всего поединка. Он опытный боец, и я рад, что заполучил победу».

Девин Хэйни признался, что его Джозеф Диас так и не смог нанести ему ощутимый урон.