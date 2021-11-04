Обнародована дата поединка Хэйни – Диас. Ивент состоится в Лас-Вегасе
Хэйни: «Я рожден для того, чтобы быть великим»
Диас также прокомментировал анонс боя
07:59
Девин Хэйни / Фото: boxingscene
Чемпион WBC в легком весе, американец Девин Хэйни
(26-0, 15 KO) и его следующий оппонент Джозеф Диас (32-1-1, 15 KO) высказались об анонсе своего боя. Слова боксеров приводит портал boxingscene.com.
Хэйни:
«Я рожден для того, чтобы быть великим, из-за чего и проявляю себя, когда в этом есть необходимость. Я многому научился в своем крайнем бою, и он сделал меня более опасным. На этот раз можете ждать большого веселья».
Диас:
«Я всегда готов посягнуть на величие, и принять тяжелейшие вызовы. Это то, о чем я мечтаю прославиться. Я не сомневаюсь в том, что покажу себя миру 4-го декабря. Хэйни заслуживает на избиение, и я подарю это ему».
Напомним, бой Хэйни и Диаса состоится 4-го декабря в Лас-Вегасе.