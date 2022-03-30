Хэйни: «Я с нетерпением жду, когда стану следующим абсолютным чемпионом мира»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Обладатель титула WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 KO) отреагировал на организацию поединка против абсолютного чемпиона своего дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KО).

Хэйни цитирует ресурс boxing247.com:

Честно говоря, я согласился практически со всем, чего они хотели, что бы это ни было. Я не спорил. Все не было гладко, но мы не спорили. Мы сказали: «Мы сделаем все, чтобы этот бой состоялся. Если мне придется пойти на другой телеканал, чтобы организовать поединок, то пусть будет так. Если мне нужно провести реванш в Австралии, пусть будет так». Я просто хотел заполучить пояса и чтобы мое имя навсегда вошло в историю. Только шесть человек становились абсолютными чемпиона, и я с нетерпением жду, когда стану следующим».