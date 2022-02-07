Хэйни: «Я согласился на все условия Камбососа, среди которых поездка в Австралию и вакцинация»

Девин заявил, что из лагеря Камбососа исходит много вранья

Девин Хэйни / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (27-0, 15 КО) в комментарии DAZN заявил, что согласен на все требования абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) ради организации их поединка.



«Сейчас все зависит от Джорджа и его команды. В конце концов, я согласился на все их условия, среди которых поездка в Австралию и вакцинация. Поэтому, что бы они не заявляли, я готов это сделать. Стать абсолютным чемпионом мира – это моя мечта. Они могут говорить все что угодно, что я задрал ценник, сделал то и это, но это неправда. Я готов сделать болельщиков счастливыми и устроить этот бой».

Напомним, ранее отец Хэйни и затем промоутер Эдди Хирн заявили, что бой может пройти не в Австралии. Эти два интервью очень не понравились Камбососу.