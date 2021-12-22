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«Хейтеры всегда будут хейтерами». Сауль Альварес ответил недоброжелателям
Абсолютный чемпион суперсреднего веса ответил на обвинения в трусости
14:48
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) в интервью порталу WBN ответил хейтерам, которые обвиняют его в том, что он избегает поединков с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) и Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).
«Послушайте, я знаю, что побил лучшего бойца в 168-фунтах. Им был Каллум Смит. Следующим был Билли Джо Сондерс, он второй. И затем Плант. Так что я одолел всех лучших в 168-фунтах. Они все были непобежденными. Я победил каждого из них, и сейчас люди говорят, что тебе нужно подраться вот с этим – ничего нового!
Такое всегда случается. Я побил всех чемпионов в 168-фунтах. Но потом они говорят: он боится его, или он напуган драться вон с тем парнем... Я ничего не боюсь. И никого не избегаю. Но что бой с Бенавидесом даст мне? Ничего. Абсолютно. Назовите хотя бы одного чемпиона, с которым они Бенавидес и Чарло дрались? Сколько их было? Мне вообще без разницы. Хейтеры всегда будут хейтерами».
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