«Хейтеры всегда будут хейтерами». Сауль Альварес ответил недоброжелателям

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) в интервью порталу WBN ответил хейтерам, которые обвиняют его в том, что он избегает поединков с Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО) и Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО).

Такое всегда случается. Я побил всех чемпионов в 168-фунтах. Но потом они говорят: он боится его, или он напуган драться вон с тем парнем... Я ничего не боюсь. И никого не избегаю. Но что бой с Бенавидесом даст мне? Ничего. Абсолютно. Назовите хотя бы одного чемпиона, с которым они Бенавидес и Чарло дрались? Сколько их было? Мне вообще без разницы. Хейтеры всегда будут хейтерами».