Хильберто Рамирес свой следующий поединок проведет против 36-летнего кубинца. Есть дата боя
Хильберто Рамирес: «Нужно победить Гонсалеса – и получу титульный бой с Биволом»
Мексиканский полутяжеловес находится в погоне за титулом
14 декабря 14:00
Хильберто Рамирес / Фото - worldboxingnews.netНепобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) вновь высказался относительно возможного поединка с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).
Цитирует Рамиреса BoxingScene.
«Конечно, бой с Биволом – мой план на 2022-й. Мне нужно победить Гонсалеса – и получу титульный бой».
Напомним, поединок с Юниески Гонсалесом (21-3, 17 КО) состоится 18 декабря в Сан-Антонио (США).
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