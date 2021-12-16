Хильберто Рамирес – Юниэски Гонсалес. Онлайн трансляция

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19 декабря в Сан-Антонио (США) состоится бой непобежденного экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса (42-0, 28 KO) и крепкого кубинца Юниэски Гонсалеса (21-3, 17 KO).



В 2019-м году Рамирес оставил свой чемпионский пояс в суперсреднем весе и поднялся в полутяжелый вес. С тех пор он выиграл у Томми Карпенси, Альфонсо Лопеса и Салливана Барреры. Гонсалес в 2017-м проиграл ТКО Александру Гвоздику и с тех пор выиграл три боя у Гильермо Ромеро, Алекса Терана и Карпенси.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 05:30.