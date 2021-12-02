Хирн: «Абсолютным чемпионом легкого веса станет победитель боя Камбосос - Хэйни»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 КО), поделился мыслями относительно возможного боя своего подопечного с новоиспеченным лидером легкого веса и обладателем пояса WBC Franchise Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова Хирна приводит YouTube канал BoxingSocial.

Я понимаю, почему WBC утверждают, что Камбосос является абсолютным чемпионом, но это лишь их мнение. Я не считаю его таковым. Да, он должен им считаться, как и Теофимо до него, и не их вина, что WBC поступили так, как поступили. И поэтому единственный способ определить настоящего чемпиона – это свести Камбососа и Хэйни».