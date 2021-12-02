Промоутер Джошуа: «Когда Теофимо победил Лому и Комми, никакой критики Лопеса-старшего не было»
Хирн: «Абсолютным чемпионом легкого веса станет победитель боя Камбосос - Хэйни»
Промоутер считает, что австралиец пока не заслуживает звания «абсолюта»
16:14
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 КО), поделился мыслями относительно возможного боя своего подопечного с новоиспеченным лидером легкого веса и обладателем пояса WBC Franchise Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО). Слова Хирна приводит YouTube канал BoxingSocial.
«Чтобы считаться абсолютным чемпионом, вас должны признать все четыре организации. И другие организации не признают пояс WBC Franchise.Напомним, Девин Хэйни назвал Лопеса фальшивкой.
Я понимаю, почему WBC утверждают, что Камбосос является абсолютным чемпионом, но это лишь их мнение. Я не считаю его таковым. Да, он должен им считаться, как и Теофимо до него, и не их вина, что WBC поступили так, как поступили. И поэтому единственный способ определить настоящего чемпиона – это свести Камбососа и Хэйни».