Де Ла Хойя прокомментировал уход Райана Гарсии от Рейносо: «У Эдди есть время только для Альвареса»
Хирн: «Альварес находится в той позиции, когда не может всем угодить»
Промоутер иронично прокомментировал критику в адрес Канело
07:40
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, организовавший несколько последних выступлений абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), в интервью iFL TV иронично прокомментировал критику в адрес Канело.
«Да, это правда, мы обсуждаем Бивола и Головкина. Но для начала Канело должен победить Бивола, а Головкин – Мурату. И в таком случае мы получим мегафайт.
Этот парень [Канело] продолжает бить чемпионов за чемпионами. Он настоящая легенда этого спорта. Но так уж сложилось, что если он подерется с Чарло, то якобы сбежит от Бивола. А если подерется с Биволом, то сбежит от Бетербиева. Или наоборот. Сейчас он находится в той позиции, когда не может всем угодить. Но его резюме говорит само за себя».
Эдди Хирн признался, что для него было бы честью снова поработать с Саулем Альваресом.
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