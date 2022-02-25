Хирн: «Альварес находится в той позиции, когда не может всем угодить»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, организовавший несколько последних выступлений абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO), в интервью iFL TV иронично прокомментировал критику в адрес Канело.

Этот парень [Канело] продолжает бить чемпионов за чемпионами. Он настоящая легенда этого спорта. Но так уж сложилось, что если он подерется с Чарло, то якобы сбежит от Бивола. А если подерется с Биволом, то сбежит от Бетербиева. Или наоборот. Сейчас он находится в той позиции, когда не может всем угодить. Но его резюме говорит само за себя».