Хирн: «Бивол тренируется уже две или три недели в надежде, что получит бой с Альваресом»

Промоутер заявил, что россиянин уже начал подготовку к поединку с Канело



Эдди Хирн / фото - Getty Images Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) уже начал подготовку к поединку с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Все же, по словам Хирна, между бойцами договоренность еще не достигнута, но Дмитрий является наиболее вероятным соперником для Сауля на бой 18-го сентября. Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com: «Я повторюсь, что Альварес хочет поединка с Плантом. Потому что это бой за звание абсолютного чемпиона мира, но также он стремится к противостоянию с чемпионами других весовых категорий. Мы связывались с Дмитрием, и он готов к бою с Альваресом 18-го сентября. Также мы узнали, что он тренируется уже две или три недели в надежде, что получит этот поединок. На мой взгляд, Бивол - лидер среди других кандидатов на этот бой. Думаю, если соперником Альвареса станет не Бивол, то поединок Сауля будет отложен на более поздний срок, и мы будем рассматривать возможность боя с другим оппонентом». Дмитрий Бивол согласился дать бой Саулю Альваресу.



Рене Тер Велде