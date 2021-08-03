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Хирн: «Бивол тренируется уже две или три недели в надежде, что получит бой с Альваресом»

Промоутер заявил, что россиянин уже начал подготовку к поединку с Канело
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 14:00
Хирн: «Бивол тренируется уже две или три недели в надежде, что получит бой с Альваресом»
Эдди Хирн / фото - Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что чемпион мира по версии WBA в полутяжелом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) уже начал подготовку к поединку с лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО). Все же, по словам Хирна, между бойцами договоренность еще не достигнута, но Дмитрий является наиболее вероятным соперником для Сауля на бой 18-го сентября.

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я повторюсь, что Альварес хочет поединка с Плантом. Потому что это бой за звание абсолютного чемпиона мира, но также он стремится к противостоянию с чемпионами других весовых категорий.

Мы связывались с Дмитрием, и он готов к бою с Альваресом 18-го сентября. Также мы узнали, что он тренируется уже две или три недели в надежде, что получит этот поединок.

На мой взгляд, Бивол - лидер среди других кандидатов на этот бой. Думаю, если соперником Альвареса станет не Бивол, то поединок Сауля будет отложен на более поздний срок, и мы будем рассматривать возможность боя с другим оппонентом».

Дмитрий Бивол согласился дать бой Саулю Альваресу.


Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Дмитрий Бивол Сауль Альварес

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