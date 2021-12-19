Хирн: «Большая победа для Паркера, которая вернула его на мировую арену»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал победу бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера (30-2, 21 KO) над британцем Дереком Чисорой (32-12, 23 KO), а также отметил стойкость ветерана.
Хирна цитирует портал joe.co.uk:
«Если бы Паркер был не в форме и не боксировал так хорошо, то проиграл бы этот бой, особенно на финишной прямой. Большая победа для Джозефа, которая вернула его на мировую арену.
Что касается Дерека Чисоры, то у него не может быть много таких боев, это реальность. Когда он вышел с ринга, то спросил меня: «Тебе понравилось?» Это то, чем он занимается. Дерек боксер и любит развлекать публику.
Не могу поверить, что Чисора прошел двенадцать раундов, особенно после трех нокдаунов и большого количества пропущенных сильных ударов. Несмотря ни на что он продолжал наступать. Чисора – это кошмар для большинства бойцов. Если вы не находитесь на топ-уровне, он победит вас. Блестящий боец в супертяжелом весе».
Джозеф Паркер одержал победу над Дереком Чисорой единогласным решением судей.
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