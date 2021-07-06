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Хирн: «Больше не скажу вам, что анонсируем бой Усик – Джошуа на следующей неделе»

Промоутер уверяет, что договоренность близится к завершению
Бокс Профессиональный бокс
12:06
Хирн: «Больше не скажу вам, что анонсируем бой Усик – Джошуа на следующей неделе»
Эдди Хирн / фото - ESPN

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал организацию титульного поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер заверил, что стороны уже обсуждают мелкие детали поединка, но больше не собирается анонсировать дату представления боя. 

Об анонсе боя Джошуа – Усик.

« Да… По правде говоря, тут дело больше в дате этого боя и том факте, что он планируется на сентябрь. На прошлой неделе я выходил в прямой эфир Instagram. Лучше бы я не говорил… Меня спросили о бое Джошуа – Усик и я сказал — да, 25 сентября на арене «Шпор». После, это было в каждой газете: «Хирн подтвердил, Хирн подтвердил…» Смотрите, это дата, над которой мы работаем. Это стадион, над которым мы работаем. Я думаю, нет большой спешки и вот почему многое происходит за кулисами: с местом проведения, убеждении в том, что мы заполним полностью стадион... Контракт на очень хорошем этапе — мы дошли до мелких-мелких деталей. Алекс Красюк надеялся анонсировать бой в пятницу, перед матчем Англия – Украина. И я больше не скажу вам, что анонс будет на этой неделе. У нас нет большой спешки, мы все еще работаем над боем, убеждаемся, что будет полная вместимость, что они все разрешат осенью. И это будет условием того, чтобы сделать поединок в Лондоне. Я не хочу сказать, что мы побьем рекорды, но бой на хорошем этапе. Мы просто в ожидании официального анонса».

Об альтернативном сопернике для Джошуа.

« Нет, следующим будет Усик. Это сделка согласована с Усиком. Все главные составляющие контракта утверждены. У нас есть обязанность перед двумя бойцами максимизировать прибыль на этот бой. Это будет сделано через полную вместимость стадиона Хотспур. Если мы не сможем получить 100-процентную вместимость, мы не будем делать бой там, мы будем искать другие арены. У нас больше вопрос в том, чтобы финализировать место проведения, чем финализировать бой. Следующий поединок будет против Усика. Будем надеяться на стадион Тоттенхэм Хотспур 25 сентября».

О победителе Фьюри – Уайлдер для Джошуа.

« Я так не думаю. Я видел, как некоторые раздувают теории заговора: «Они задерживают бой, чтобы посмотреть, как закончится поединок 24 июля». До боя еще 3 недели, а наш план — подраться с Александром Усиком. Вот что мы намереваемся сделать».

Александр Красюк заявил, что Усик удивит Джошуа в поединке осенью.

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Эдди Хирн Энтони Джошуа

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