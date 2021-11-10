Хирн: «Бой Фьюри – Уайт отличный и должен пройти в Великобритании»

Промоутеры ждут, когда поединок санкционируют





Эдди Хирн / Фото: Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал в интервью YouTube-каналу IFL TV, когда начнутся переговоры о бое его подопечного Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).



«Мы ждем начала конвенции WBC, до начала которой осталась неделя. Затем, как я надеюсь, будет назначен бой Диллиана Уайта. Это отличный поединок, и я не вижу причин, по которым мы не мог состояться. Конечно же, бой должен пройти в Великобритании, несмотря на то, что у Фьюри большое имя здесь, и в США. Он выступает там в течение последних трех лет. Но я бы хотел увидеть его в Англии».

Напомним, Джон Фьюри ранее заявил, что не чувствует никакой опасности для Тайсона в бою с Диллианом Уайтом.