Хирн: «Бой Хэйни – Камбосос – большой поединок для Австралии»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 КО), в интервью FightHype.com выразил надежду, что абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) все же согласится на поединок с его подопечным.

Мы разговариваем с DAZN, который, конечно же, очень хочет устроить для Девина Хэйни бой за звание абсолютного чемпиона. Это большой поединок для Австралии. Воскресенье после полудня у них – это прайм-тайм в США. Это бой, который нужно организовать. Все очень просто. Джордж Камбосос, Питер Кан, Джим Камбосос – все эти парни открыты к этому. Но нам нужно попытаться найти способ это устроить».