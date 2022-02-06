Хирн: «Бой Хэйни – Камбосос – большой поединок для Австралии»
Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 КО), в интервью FightHype.com выразил надежду, что абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) все же согласится на поединок с его подопечным.
«Мы ведем переговоры с DAZN. Джордж продолжает говорить в социальных сетях, что они ждут предложения, но они хотят промоутировать бой, и мы должны поехать в Австралии. Обычно в такой ситуации мы получаем предложение, а не делаем его, чтобы устроить бой в рамках их шоу в их стране. Мы бы с удовольствием это сделали.
Мы разговариваем с DAZN, который, конечно же, очень хочет устроить для Девина Хэйни бой за звание абсолютного чемпиона. Это большой поединок для Австралии. Воскресенье после полудня у них – это прайм-тайм в США. Это бой, который нужно организовать. Все очень просто. Джордж Камбосос, Питер Кан, Джим Камбосос – все эти парни открыты к этому. Но нам нужно попытаться найти способ это устроить».
Эдди Хирн предложил Василию Ломаченко (16-2, 11 КО) подождать, пока подерутся Девин Хэйни и Джордж Камбосос.
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