Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от потенциального третьего поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) и обладателем титулов WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 36 KO).

Хирна цитирует портал BoxingScene:

Между прочим, как по мне, он станет только лучше во втором среднем весе. Как долго он выступал в среднем дивизионе, сражаясь с тем, чтобы сделать чемпионский вес? Четырнадцать лет. Я хочу сказать, что он будет куда крепче и лучше в новой весовой.

И он будет очень агрессивным в третьем поединке с Канело, поскольку Головкин не из тех, кто любит возиться в ринге все 12 раундов. Тогда как Сауль будет жаждать снести ему голову. Обещаю вам, этот бой не пройдет всю дистанцию, ведь Сауль захочет причинить ему боль».