Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от потенциального третьего поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO) и обладателем титулов WBA и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1-1, 36 KO).
Хирна цитирует портал BoxingScene:
«Мне кажется, что в этот раз нас ждет совсем другой поединок. Не думаю, что он пройдет восемь или девять раундов. Тот же Головкин наверняка скажет: «Скорее всего, это мой последний бой, если я проиграю. А потому я собираюсь выйти и…»
Между прочим, как по мне, он станет только лучше во втором среднем весе. Как долго он выступал в среднем дивизионе, сражаясь с тем, чтобы сделать чемпионский вес? Четырнадцать лет. Я хочу сказать, что он будет куда крепче и лучше в новой весовой.
И он будет очень агрессивным в третьем поединке с Канело, поскольку Головкин не из тех, кто любит возиться в ринге все 12 раундов. Тогда как Сауль будет жаждать снести ему голову. Обещаю вам, этот бой не пройдет всю дистанцию, ведь Сауль захочет причинить ему боль».
Геннадий Головкин победил Риоту Мурату (16-3, 13 KO) техническим нокаутом.