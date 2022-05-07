Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако 1:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи 4:2 Окончен
22:00 Дженоа - Ювентус 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 35) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Лестер - Эвертон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Вест Хэм -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Бетис - Барселона -:- Запланирован
Футбол (13 событий из 19) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Арсенал - Лидс -:- Запланирован
18:30 Манчестер Сити - Ньюкасл -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Мец - Лион -:- Запланирован
16:00 Анже - Бордо -:- Запланирован
18:05 Лорьян - Марсель -:- Запланирован
21:45 ПСЖ - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Айнтрахт - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
18:30 Бавария - Штутгарт -:- Запланирован
20:30 РБ Лейпциг - Аугсбург -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Специя - Аталанта -:- Запланирован
21:45 Верона - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Вильярреал - Севилья -:- Запланирован
22:00 Атлетико - Реал -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:30
Бодибилдинг. Открытый чемпионат Украины WABBA. Премьера
11:50
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»

Промоутер признался, что ему не понравился настрой британца в поединке с «Цыганским Королем»
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего претендента на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-3, 19 KO), признался, что ему не понравился настрой его подопечного в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Скоро мы встретимся, сядем и поговорим как друзья. Диллиан связывался со мной, и мы собираемся встретиться.

Я думаю, что были вещи, которые он мог бы сделать лучше во время подготовки и в самом бою с Тайсоном Фьюри. Он упустил много возможностей. Вспомните его поведение на пресс-конференциях, на взвешивании и во время самого боя. Он не был похож на Диллиана «Похитителя тел» Уайта.

Диллиан – свирепый супертяжеловес, который вселяет в людей страх. Я не увидел этого в нем. Итак, я хотел бы сесть и поговорить об этом всем, а также вернуть его в ринг, как можно скорее.

Я думаю, что для него есть несколько очень интересных вариантов. Надеюсь, мы можем стать частью команды, которая вместе прошла через многое».

Диллиан Уайт после досрочного поражения от Тайсона Фьюри требует реванш против «Цыганского Короля».

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдди Хирн Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»
Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 22:56
Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»
Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 22:50
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
Промоутер Фьюри: «Бой Тайсона с Уайтом принес больше денег, чем поединок Кличко – Джошуа»
Промоутер Фьюри: «Бой Тайсона с Уайтом принес больше денег, чем поединок Кличко – Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 16:36
Экс-лидер хэвивейта: «Если Фьюри хочет сохранить свое наследие, ему нужно закончить карьеру и избежать боя с Усиком»
Экс-лидер хэвивейта: «Если Фьюри хочет сохранить свое наследие, ему нужно закончить карьеру и избежать боя с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 15:40
Промоутер Валлина: «Если Фьюри освободит титул, то Отто готов побороться за него в бою с Уайлдером»
Промоутер Валлина: «Если Фьюри освободит титул, то Отто готов побороться за него в бою с Уайлдером»
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 10:40
2

Новости: Бокс

Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»
Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»
Профессиональный бокс
10:30
Рой Джонс: «Усик без проблем побьет Альвареса»
Рой Джонс: «Усик без проблем побьет Альвареса»
Профессиональный бокс
09:15
Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»
Промоутер Джошуа: «Фьюри вернется ради грандиозного поединка – с Усиком за звание абсолютного чемпиона»
Профессиональный бокс
06 мая 22:56
Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»
Хирн: «Бой между Альваресом и Головкиным не пройдет всю дистанцию»
Профессиональный бокс
06 мая 22:50
Стивенсон: «Я не повторю ошибок Лопеса в бою с Ломаченко»
Стивенсон: «Я не повторю ошибок Лопеса в бою с Ломаченко»
Профессиональный бокс
06 мая 21:20
Побитый Владимиром Кличко экс-чемпион рассказал, как победить Усика
Побитый Владимиром Кличко экс-чемпион рассказал, как победить Усика
Профессиональный бокс
06 мая 19:45
Хэйни: «Я думаю, что Альварес мог бы выиграть Усика»
Хэйни: «Я думаю, что Альварес мог бы выиграть Усика»
Профессиональный бокс
06 мая 19:30
Усик: «З вірою в серці це буде наша спільна перемога вільної нації»
Усик: «З вірою в серці це буде наша спільна перемога вільної нації»
Профессиональный бокс
06 мая 18:59
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Профессиональный бокс
06 мая 17:23
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Поддержка в войне против рашизма? Фьюри на тренировке облачился в цвета украинского флага
Бокс Профессиональный бокс
03 мая 08:45
2
Все новости