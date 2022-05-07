Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»
Эдди Хирн, промоутер бывшего претендента на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-3, 19 KO), признался, что ему не понравился настрой его подопечного в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).
Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Скоро мы встретимся, сядем и поговорим как друзья. Диллиан связывался со мной, и мы собираемся встретиться.
Я думаю, что были вещи, которые он мог бы сделать лучше во время подготовки и в самом бою с Тайсоном Фьюри. Он упустил много возможностей. Вспомните его поведение на пресс-конференциях, на взвешивании и во время самого боя. Он не был похож на Диллиана «Похитителя тел» Уайта.
Диллиан – свирепый супертяжеловес, который вселяет в людей страх. Я не увидел этого в нем. Итак, я хотел бы сесть и поговорить об этом всем, а также вернуть его в ринг, как можно скорее.
Я думаю, что для него есть несколько очень интересных вариантов. Надеюсь, мы можем стать частью команды, которая вместе прошла через многое».
Диллиан Уайт после досрочного поражения от Тайсона Фьюри требует реванш против «Цыганского Короля».