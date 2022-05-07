Хирн: «Были вещи, которые Уайт мог бы сделать лучше в бою с Фьюри»

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего претендента на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-3, 19 KO), признался, что ему не понравился настрой его подопечного в поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

Я думаю, что были вещи, которые он мог бы сделать лучше во время подготовки и в самом бою с Тайсоном Фьюри. Он упустил много возможностей. Вспомните его поведение на пресс-конференциях, на взвешивании и во время самого боя. Он не был похож на Диллиана «Похитителя тел» Уайта.

Диллиан – свирепый супертяжеловес, который вселяет в людей страх. Я не увидел этого в нем. Итак, я хотел бы сесть и поговорить об этом всем, а также вернуть его в ринг, как можно скорее.

Я думаю, что для него есть несколько очень интересных вариантов. Надеюсь, мы можем стать частью команды, которая вместе прошла через многое».