Хирн: «Было бы честью вернуть Альвареса в Matchroom Boxing»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что для него было бы честью снова поработать с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:

Надеюсь, что до конца этой или следующей недели мы получим ответ. Также я надеюсь, что их выбор будет сделан в нашу пользу. Это робота мечты, и мы хотим ее получить. Мы сделали отличное предложение Альваресу, и хотели бы снова поработать с ним».