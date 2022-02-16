Лопес может начать сотрудничество с наставником Альвареса
Хирн: «Было бы честью вернуть Альвареса в Matchroom Boxing»
Промоутер надеется, что команда мексиканца примет решение относительно контракта в ближайшее время
10:30
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн признался, что для него было бы честью снова поработать с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:
«Было бы честью вернуть Альвареса в Matchroom Boxing и DAZN, но до сих пор ничего не решено и не подтверждено. Эдди Рейносо говорил о бое Сауля 7-го мая, до этой даты примерно двенадцать недель. Так что у них еще есть немного времени.
Надеюсь, что до конца этой или следующей недели мы получим ответ. Также я надеюсь, что их выбор будет сделан в нашу пользу. Это робота мечты, и мы хотим ее получить. Мы сделали отличное предложение Альваресу, и хотели бы снова поработать с ним».
Эдди Хирн поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Саулем Альваресом.
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