Хирн: «DAZN очень активно пытается устроить бой Хэйни – Камбосос»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 KO), заявил, что стриминговый сервис DAZN в последнее время активно пытается убедить абсолютного чемпиона 135-фунтового дивизиона Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) подраться с его подопечным, а не с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

Мы вернемся с цифрами и разными деталями. Я считаю, что DAZN действует как хороший посредник между мной и Лу ДиБеллой, из-за чего Лу не выходит из себя, а я не упрямлюсь. Это хорошая модель, когда все могут быть рациональными и смотреть, можно ли договориться.

Предложения от DAZN ходят туда-сюда, и я думаю, что у нас есть хорошие шансы. Мне кажется, что Камбосос играет в игру. Джордж хочет быть бесспорным абсолютным чемпионом, и сделать это он может только в бою с Девином Хэйни».