Чисора: «Большое уважение Джозефу Паркеру»
Хирн: «Дерек Чисора – это не человек»
Промоутер отдал должное британскому боксеру
20 декабря 20:30
Фото: mirror.co.uk
Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал реванш новозеландца Джозефа Паркера (30-2, 21 КО) и своего соотечественника Дерека Чисоры (32-12, 23 КО).
«Это был замечательный бой, и первым делом я хочу поздравить Джозефа Паркера. Ему нужно было боксировать именно так, как он это сделал, чтобы победить, потому что Дерек Чисора – это не человек. В смысле, понятия не имею, как он прошел все 12 раундов. Огромное ему за это уважение. Большая победа Джозефа Паркера».
Дерек Чисора обратился к болельщикам после поражения в реванше с Джозефом Паркером.