Хирн: «Канело реально считает себя совершенно непобедимым»
Хирн: «Думаю, что бой Хэйни с Камбососом может состояться в мае»
Поединок, вероятнее всего, пройдет в Австралии
09:22
Эдди Хирн / Фото - TwitterПромоутер обладателя титула WBC в легком дивизионе Девина Хэйни (27-0, 15 KO), Эдди Хирн, заявил, что намерен организовать бой своего подопечного против абсолютного чемпиона мира в этом весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) в мае.
Цитирует британца boxingnews24.com.
«Камбосос ничего не боится. Джордж подерется с любым из этих парней. Я надеюсь, что Девину Хэйни позвонят, и мы сможем определить одного явного чемпиона в легком весе».
«Я думаю, что бой Хэйни с Камбососом может состояться в мае. В Австралии начала расти ковидная статистика, так что апрель мы убираем из уравнения. Я думаю, что это будет в мае. Девину всего 23 года. Он вправду умеет драться. Я считаю, что этот пацан – настоящая молодая суперзвезда. Он готов».
Ранее Камбосос сообщил, что будет выбирать себе соперника между Хэйни и украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).
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