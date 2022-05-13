Хирн: «Думаю, следующий ход Альвареса может состоять в том, чтобы выйти против Головкина, а затем уже на Бивола»

Промоутер считает, что наилучшим вариантом продолжения карьеры Канело был бы третий бой против GGG, а затем и реванш против россиянина

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что наилучшим вариантом продолжения карьеры абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 KO) был бы третий бой против объединенного чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO) в сентябре, а затем, в случае успеха, и реванш против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO). «Думаю, следующий ход может состоять в том, чтобы выйти против Головкина, а затем уже [снова] на Бивола. Они [в команде Канело] верят, что могут победить Бивола. А раз они верят, что могут, есть очень хороший шанс, что это и будет следующий поединок Сауля». Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом. Геннадий Головкин встречался с Саулем Альваресом дважды – в первом бою официально была объявлена ничья, а во втором поединке GGG проиграл Канело решением судей.

Рене Тер Велде