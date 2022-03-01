Тейлор: «Я был бы рад снова встретиться с Кэттералом»
Хирн: «Джек Кэттерал должен был стать абсолютным чемпионом мира»
Британский промоутер высказался о прошедшем поединке соотечественников
10:50
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Британский промоутер Эдди Хирн в интервью Matchroom Boxing высказался о прошедшем титульном поединке соотечественников Джоша Тейлора (19-0, 13 KO) и Джека Кэттерала (26-1, 13 KO).
«Я включил бой только в пятом раунде, хотя до этого следил за ним в социальных сетях, и люди писали, что Кэттерал ведет 4-0. Я посмотрел остаток встречи.
Джек Кэттерал должен был стать абсолютным чемпионом мира. Я помню, как во время десятого раунда подумал: «Не могу поверить, Джек из Ланкашира станет абсолютным чемпионом!».
Да, вы можете сказать, что у него будет еще один шанс, но это неправда. Он больше никогда не получит еще один шанс стать абсолютным чемпионом мира. И он больше никогда не получит шанс перейти на многомиллионные гонорары».
Джош Тейлор заявил, что готов дать реванш Джеку Кэттералу.
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