Хирн: «Джек Кэттерал должен был стать абсолютным чемпионом мира»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью Matchroom Boxing высказался о прошедшем титульном поединке соотечественников Джоша Тейлора (19-0, 13 KO) и Джека Кэттерала (26-1, 13 KO).

Джек Кэттерал должен был стать абсолютным чемпионом мира. Я помню, как во время десятого раунда подумал: «Не могу поверить, Джек из Ланкашира станет абсолютным чемпионом!».

Да, вы можете сказать, что у него будет еще один шанс, но это неправда. Он больше никогда не получит еще один шанс стать абсолютным чемпионом мира. И он больше никогда не получит шанс перейти на многомиллионные гонорары».