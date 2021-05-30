Хирн: «Джошуа будет беспощаден против такого опасного соперника, как Усик»

Промоутер чемпиона мира по версии WBO, IBF и WBA уверен, что у того не будет проблем с мотивацией

Энтони Джошуа / Фото: Matchroom Boxing

Промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн рассказал в интервью Youtube каналу ESNEWS о мыслях обладателя титулов WBO/IBF/WBA по поводу предстоящего поединка с Александром Усиком (18-0, 13 КО).



Джошуа думает, что Усик – это хороший бой. Он не выглядит сенсационно в супертяжах, но, вероятно, он станет лучше, когда привыкнет к весу и дивизиону. Это действительно сложный и опасный поединок. Думаю, Джошуа будет беспощаден в этом бою, он любит учиться и драться с хорошими боксерами. AJ не будет насмехаться над боксом Усика, он собирается выйти и побить его. Думаю, такой будет план.

Предыдущий соперник Усика Дерек Чисора (32-11, 23 KO) также заверил, что поединок с украинцем будет тяжелым для Джошуа.