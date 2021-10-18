Рой Джонс объяснил, почему для него лучший супертяж Фьюри, а не Усик
Хирн: «Джошуа – чемпион, так зачем отступать, чтобы позволить Усику и Фьюри драться»
Президент Matchroom Boxing раскрыл намерения своего подопечного
07:58
Эдди Хирн / Фото - vbetnewsПромоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), Эдди Хирн, вновь заявил, что его подопечный не намерен отказываться от реванша с обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO), чтобы позволить украинцу провести объединительный поединок с чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
Цитирует Хирна boxingnews24.com.
«Джошуа – чемпион. Зачем отступать в сторону, чтобы позволить Усику и Фьюри драться. Все может сложиться таким образом, что мы не сможем встретиться с победителем. Да, нам обещают, что все будет прописано в контракте, но мы не знаем, что произойдет. Возможно, именно по этим причинам Уайлдер не отступил в свое врем, так как знал, что не получит поединок с победителем. Так что Джошуа нельзя отступать. Все чего сейчас хочет Энтони, так это вырубить Усика. Он сейчас полностью на этом сосредоточен».
Напомним, ранее стали известны сроки боя за «абсолюта» в супертяжелом дивизионе.