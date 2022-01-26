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Хирн: «Джошуа хочет провести реванш с Усиком. У Энтони есть план»
Британский промоутер стал на защиту своего подопечного
14:49
Эдди Хирн / Фото - skysportsПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), Эдди Хирн, опроверг информацию отрицает о том, что его клиент согласился взять отступные за отказ от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует Хирна dazn.com.
«Однозначно нет никакой заключенной сделки о том, что Джошуа отходит в сторону. Есть разговоры, и я также общаюсь по этому поводу с ним. Он хочет провести реванш с Александром Усиком, и если только к нам не поступит долгосрочный контракт, в котором будет смысл... Это намного глубже, чем просто выплата в виде отступных. Деньги – это то, что нужно обсуждать».
«У Джошуа есть план. Он хочет лишь вернуть чемпионские титулы. Сейчас у него есть железная возможность это сделать - реванш с Усиком. Любой другой план должен быть основательным, а не только в виде надежды на бой с победителем. Он не нацелен на другие планы и отступные. Джошуа всегда хочет диктовать условия. Он четко дал понять, как выглядит его условие».
«Было предложение, мы с ним несколько раз его обсуждали. Я не могу ничего отрицать, это не моя работа. Эй Джей - босс. Он очень умен насчет своего плана. Он не захочет это делать».
«Энтони никогда никого не избегал, он не хочет, чтобы кто-то думал, что он боится этого вызова. Иногда тебе нужно думать своей головой. Здесь можно сыграть по-умному, но для Энтони деньги – не главное. Если в его плане будет смысл с точки зрения развития, работы с новым тренером, то, возможно, он сначала проведет какой-то бой. Для него главное – наследие. Он думает только об Усике».
Ранее стало известно, что Джошуа согласился на проведение поединка Усик – Фьюри. Затем промоутер Усика Александр Красюк подтвердил информацию о том, что команда лидера хэвивейта находится в стадии переговоров с Тайсоном Фьюри.