Хирн: «Джошуа не вернется к тому, что делал в первом поединке с Усиком»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), в интервью Boxing Social заявил, что в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) его подопечный не будет действовать так же, как в их первом поединке.

Джошуа не вернется к тому, что делал в первом поединке. Он знает, что подошел к тому бою неправильно. Но в случае с тем же Диллианом Уайтом мы говорили, что ему следует сокращать дистанцию и так далее. Мы говорили, что и AJ следовало делать такие вещи. Но порой соперник не позволяет тебе это сделать.

Так что Джошуа необходимо изменить свой стиль, действовать более агрессивно. Все понимают, что ему также нужно быть умным. Я думаю, что он может это сделать. Я искренне верю, что Джошуа может победить в этом бою. Он верит, что может выиграть, и мы не можем дождаться, когда устроим этот поединок».