Хирн: «Джошуа необходимо уладить вопросы с Усиком, а затем нашей целью будет победитель боя Фьюри - Уайлдер»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заверил, что в случае победы над Александром Усиком (18-0, 13 KO) его подопечный будет нацелен на победителя трилогии между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

У меня есть ужасное предчувствие, что бой Фьюри - Уайлдер не состоится 9 октября. Я надеюсь, что они подерутся, но особой уверенности у меня нет. Джошуа же необходимо просто уладить вопросы с Усиком. Это будет очень и очень тяжелый бой. Но кто бы ни победил в поединке Уайлдер - Фьюри, он будет нашей целью. Абсолютное чемпионство всегда было самым главным, но сначала бой с Усиком 25 сентября».