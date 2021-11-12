Гвоздик: «Усик в реванше может и нокаутировать Джошуа»
Хирн: «Джошуа одержим желанием взять реванш у Усика»
Промоутер британца рассказал, что Энтони полностью сконцентрирован на подготовке к бою
14:50
Усик и Джошуа / Фото: Matchroom
Промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн
рассказал о настрое подопечного на реванш с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
В течение одной-двух недель я поговорю с Александром Красюком, и мы попытаемся договориться о дате. Думаю, апрель выглядит реалистично для этого боя. Джошуа усердно тренируется, по-прежнему готовится. Я сказал ему взять небольшую паузу и отправиться в отпуск, ведь сейчас он хочет только тренироваться. Джошуа одержим желанием победить в этом бою.
Многие драматизируют поездку Энтони в США. Это не было собеседование с тренерами. Он смотрел на новую среду, общался с великими умами. Возможно, он взял что-то для своей команды. Думаю, Джошуа снова посетит Штаты. Это была хорошая поездка для него. Он хочет все сделать правильно, желает убедиться, что его подготовка идет на все 100 процентов.
Напомним, что рассматривается три места для проведения поединка.
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