Хирн: «Джошуа одержим желанием взять реванш у Усика»

Усик и Джошуа / Фото: Matchroom

Промоутер супертяжеловеса Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн рассказал о настрое подопечного на реванш с обладателем титулов WBO/WBA/IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).



Многие драматизируют поездку Энтони в США. Это не было собеседование с тренерами. Он смотрел на новую среду, общался с великими умами. Возможно, он взял что-то для своей команды. Думаю, Джошуа снова посетит Штаты. Это была хорошая поездка для него. Он хочет все сделать правильно, желает убедиться, что его подготовка идет на все 100 процентов.