Хирн: «Джошуа переболел ковидом, у него все еще есть антитела»
Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заверил, что в тренировочном лагере его подопечного будут приняты серьезные меры по предотвращению заражения коронавирусом в преддверии боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО), несмотря на то, что сам AJ уже перенес эту болезнь.
Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Необходимо принять меры. Если бы вы посетили лагерь Джошуа, то увидели бы, что там все на чрезвычайно высоком уровне. Меры, которые они принимают, очень серьезные. Я верю, что у Усика такая же ситуация.
Я знаю, что Джошуа переболел ковидом, и у него все еще есть антитела. Я не уверен, что они есть у Усика. Но, опять же, на таком уровне вы не увидите, как Джошуа появляется на публике, посещает игры, шоу или просто тусуется с людьми. Он заперся в лагере, я и уверен, что у нас все будет хорошо».
Энтони Джошуа сравнил свой тренировочный штаб с командой Александра Усика.