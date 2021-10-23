Хирн: «Джошуа пока не решил, будет ли присоединяться к другому тренеру»
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), совершающего в данный момент турне по залам известных американских тренеров, отрицает, что AJ окончательно решил расстаться со своим многолетним наставником Робом Маккракеном.
Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Джошуа не ушел от Маккракена, он еще не решил, будет ли присоединяться к другому тренеру. Я думаю, что он просто пытается учиться. Энтони пытается посмотреть на свои настройки и найти способ стать лучше. Он работает над этим. Теперь Джошуа работает ежедневно, готовясь к реваншу. Он знает, что должен победить в этом бою. Энтони просто собирает информацию.
Смена тренера не была причиной поездки в США. Он не говорил, что едет туда, чтобы найти нового тренера. Он сказал, что хочет отдохнуть. Энтони немного расслабился, посетил несколько залов. Конечно же, он навестил Канело, встретился с Эдди Рейносо и Ронни Шилдсом.
Нуждается ли Джошуа в новой тренировочной среде? Я думаю, ему нужна новая энергия. Он хочет гарантировать себе победу в реванше и сделает для этого все возможное».
Джошуа начал поиски нового тренера перед реваншем с Усиком. Уже есть три главных кандидатуры.