Хирн: «Джошуа пока не решил, будет ли присоединяться к другому тренеру»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), совершающего в данный момент турне по залам известных американских тренеров, отрицает, что AJ окончательно решил расстаться со своим многолетним наставником Робом Маккракеном.

Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:

Смена тренера не была причиной поездки в США. Он не говорил, что едет туда, чтобы найти нового тренера. Он сказал, что хочет отдохнуть. Энтони немного расслабился, посетил несколько залов. Конечно же, он навестил Канело, встретился с Эдди Рейносо и Ронни Шилдсом.

Нуждается ли Джошуа в новой тренировочной среде? Я думаю, ему нужна новая энергия. Он хочет гарантировать себе победу в реванше и сделает для этого все возможное».